Meer dan een derde van kinderdrankjes heeft slechte Nutri-Score

Zo’n 42 procent van de drankjes die specifiek gericht zijn op kinderen heeft een slechte Nutri-Score van D of E. Dat blijkt uit een onderzoek van Test Aankoop die 474 drankjes onder de loep nam. Verpakkingen tonen ook zelden of de drankjes kunstmatige suikers bevatten en dat vindt de consumentenorganisatie misleidend.

De Nutri-Score is een label met vijf letters (A tot en met E) dat de voedingswaarde van een product samenvat. Het is sinds april ook in België te vinden op verpakkingen.

Van de drankjes tot 0,5 liter die Test Aankoop nu analyseerde krijgt 11 procent de score A, 26 procent de score B, 23 procent score C en 40 procent score D en E. De producten waren evenwel niet uitsluitend bestemd voor kinderen, ook cola werd bijvoorbeeld in de analyse opgenomen. Test Aankoop deed daarom een afzonderlijke analyse naar 79 producten die specifiek gericht zijn op kinderen, met afbeeldingen van dieren of cartoons. Daarvan heeft 42 procent een score D of E.

Als voorbeeld haalt Test Aankoop vruchtenlimonades en -sappen aan. Die bevatten maar iets minder of zelfs dezelfde hoeveelheid suiker per 100 milliliter als een cola of een fanta. Ze krijgen ook een Nutri-Score E en zijn dus niet zo gezond als ze zouden lijken. Gesuikerde en gearomatiseerde zuiveldranken scoren eveneens slecht. Met uitzondering van zuiveldranken en plantaardige alternatieven krijgen overigens enkel plat en bruisend water Nutri-Score A.

Foto: Test-Aankoop

Van de 474 geanalyseerde producten bleek ook 27 procent zoetstoffen te bevatten. Bij bijna de helft van die drankjes werd die informatie echter niet duidelijk vermeld. Door kunstmatige suikers kunnen producenten de hoeveelheid suiker en calorieën van hun producten terugschroeven en een betere Nutri-Score krijgen, maar volgens Test Aankoop vermijden kinderen die toch best. “De aanwezigheid van zoetstoffen zou duidelijk op de voorkant van de verpakking moeten worden aangeduid”, aldus de consumentenorganisatie.

De Nutri-Score is nog niet verplicht, en staat daarom op weinig producten vermeld. Test Aankoop roept daarom samen met zes andere Europese consumentenorganisaties de Europese Commissie op om de Nutri-Score op Europese schaal verplicht te maken.