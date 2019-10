Burgemeester Close: “Federale politie moet dringend geherfinancierd worden”

Brussel - Brussels burgemeester Philippe Close (PS) klaagt naar aanleiding van een nieuw rapport over de werking van de federale politie aan dat er in de voorbije jaren veel te weinig is geïnvesteerd. Het rapport, waarover de krant De Tijd donderdag bericht, stelt dat de federale politie een crisis zoals een verhoogde terreurdreiging niet meer aankan.

In het Brusselse straatbeeld waren de militairen in de maanden en zelfs jaren na de aanslagen in België niet weg te denken uit het straatbeeld. Vandaag zijn ze er nog altijd, omdat er niet genoeg capaciteit is bij de federale politie. “We zijn op een punt gekomen waar er zowel in trein- als metrostations geen politie meer aanwezig is. Zoals ik reeds in april dit jaar aankaartte, moet de federale politie dringend geherfinancierd worden”, zegt Close.

“Berichten op Facebook en Twitter om maatregelen aan te kondigen zijn een zaak, maar wat belangrijker is, is werk maken van wat men zegt. Onze bevolking wil actie. Veiligheid is een reëel probleem in ons land en in Brussel. Ik wil samen met de politieagenten van onze zone, de veiligheid van onze burgers garanderen”, vervolgt de Brusselse burgemeester.

Terwijl bij de federale politie de uitstroom groter is dan de instroom, stelt Close dat de Brusselse politie wel werk heeft gemaakt van nieuwe aanwervingen. “In mijn politiezone hebben we werk gemaakt van het personeelstekort en 200 extra agenten aangenomen, geïnvesteerd in meer camerabewaking en in nieuwe interventievoertuigen. Maar dit is nog steeds niet voldoende”, aldus burgemeester Close.