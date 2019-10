Activisten protesteren bij melkbedrijf: “Waar zijn al die kalfjes gebleven?”

Activisten van dierenrechtenorganisatie Bite Back voeren donderdag actie aan de gebouwen van melkbedrijf FrieslandCampina in Aalter. Voor de productie van melk moeten koeien kalven, maar “Waar zijn die 150.000 kalfjes gebleven?”, klinkt het. De actie - waarbij demonstranten borden met uitgeknipte kalfjes vasthouden - verliep zonder incidenten.

Even dreigde een vertegenwoordiger van FrieslandCampina om de politie te verwittigen, maar zover is het niet gekomen. De organisatoren van Bite Back kiezen FrieslandCampina omdat het een van de grootste zuivelconcerns ter wereld is.

“De kalfjes hebben voor de industrie geen nut”, zegt Benjamin Loison van Bite Back. “Ze worden gedood, in België zowat 150.000 per jaar.” De dierenrechtenorganisatie roept FrieslandCampina op om alternatieven te zoeken, zoals plantaardige melk.

De organisatie stelt met de actie een rapport voor dat aandacht vraagt voor het dierenleed achter een glas melk of een hap yoghurt. “Zuivel is een dier-, milieu- en mensonvriendelijk product dat desalniettemin zwaar gesubsidieerd wordt. Wij vragen een transitie naar een rechtvaardiger landbouwmodel.”

Er volgen nog acties in andere steden zoals Gent, Leuven en Hasselt.