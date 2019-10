“Grootschalige biomassa schadelijk voor klimaat”

Biomassa, waarbij hout wordt verstookt van bossen die speciaal daarvoor zijn aangeplant, is niet altijd goed voor het klimaat. Dat zegt EASAC, de koepelorganisatie voor Europese wetenschappers. Ze roept de beleidsmakers in Europa op om het aandeel biomassa te beperken.

Biomassa wordt sinds 2009 gedefinieerd als “hernieuwbare energie” en wordt in veel Europese landen dan ook gepromoot om het aandeel van groene energie op te krikken ten nadele van fossiele brandstoffen. Biomassa werd destijds ook beschouwd als steeds CO2-neutraal.

Maar de wetenschappers van EASAC stellen vast dat deze vorm van bio-energie zodanig sterk is gegroeid dat er miljoenen ton aan houtpellets worden geproduceerd en getransporteerd en dat die systematisch steenkool zijn gaan vervangen in energiecentrales.

“Door een bos te rooien voor bio-energie, komt alle CO2 in een klap in de atmosfeer, terwijl het soms tot tientallen jaren kan duren voor die uitstoot wordt gecompenseerd door nieuwe bossen”, luidt het. Het probleem is dat de huidige Europese wetgeving geen onderscheid maakt en alle soorten biomassa als CO2-neutraal beschouwt.

Volgens EASAC zou de huidige praktijk van grootschalige houtpelletproductie en -transport dan ook beter niet meer beschouwd worden als hernieuwbare energie. Vaak worden die houtpellets zelfs geïmporteerd van andere continenten.

Professor Michael Norton: “de talrijke subsidies om over te schakelen van steenkool op biomassa uit bossen, bereikt het omgekeerde van wat nodig is om de CO2-uistoot in de atmosfeer te verminderen. Dit is slecht voor het klimaat én voor de overheidsfinanciën”.

Het rapport adviseert om subsidies alleen nog maar beschikbaar te stellen voor de verbranding van bijproducten als snoeihout, landbouw- en bosafval en planten met een korte omlooptijd zoals snelgroeiend gras.