Ook derden mogen voor inkomen zorgen van buitenlanders die lang in ons land verblijven

De vaste en regelmatige inkomsten waarover een buitenlander moet beschikken om in ons land de status van “langdurig ingezetene” te verkrijgen, mogen ook van familieleden of andere derden komen, op voorwaarde dat het gaat om vaste inkomsten die regelmatig én voldoende zijn. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag geoordeeld na vragen van de Belgische Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

De Raad stelde de vragen nadat een Kameroense student in ons land de status van langdurig ingezetene had gevraagd. Volgens de EU-richtlijn over die status moet de aanvrager kunnen aantonen dat hij over voldoende, stabiele en regelmatige inkomsten beschikt. Om aan die eis te voldoen, had de betrokkene arbeidscontracten, een aanslagbiljet en loonstroken van zijn broer overgemaakt, samen met een door zijn broer ondertekend document waartoe deze er zich toe verbond om voor de nodige inkomsten te zorgen.

Het EU-Hof stelt nu dat ze het begrip “inkomsten” in de EU-richtlijn niet uitsluitend ziet als de eigen inkomsten van de aanvrager, maar dat deze ook de inkomsten kan omvatten die door een derde aan die aanvrager ter beschikking worden gesteld, op voorwaarde dat deze vast, regelmatig en voldoende zijn.