Belgische voedingssector voor 3 miljoen euro getroffen door Amerikaanse sancties

De woensdag door de VS aangekondigde importheffingen op Europese producten zullen naar schatting een directe impact van drie miljoen euro hebben op Belgische voedingsproducten. Dat becijferde Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie.

Washington mag voor 7,5 miljard dollar importheffingen opleggen aan de EU, wegens vermoedelijke Europese overheidssteun aan vliegtuigbouwer Airbus. Dat heeft de Wereldhandelsorganisatie beslist na een aanslepende discussie. Dus voert de VS vanaf 18 oktober importheffingen in van 10 procent op vliegtuigen, en van 25 procent op een hele resem andere producten.

Kaas

Het gaat vooral om voedingsproducten, van Franse wijn en kaas tot Schotse whisky en varkensvlees. De sancties hebben ook gevolgen voor de export van een bepaalde soort verse kaas uit België, die voor naar schatting 3 miljoen euro wordt getroffen. “Slecht nieuws voor die bedrijven, maar de directe impact voor de sector valt mee”, klinkt het bij Fevia.

Wel verwacht men nog een indirecte impact voor de Belgische voedingsindustrie. De marktdynamiek dreigt immers te worden verstoord door de heffingen, net zoals het geval is bij het embargo dat eerder door Rusland is opgelegd. Die indirecte impact is evenwel moeilijk te becijferen.

Handelsoorlog

Fevia roept de instanties op een handelsoorlog met de VS te vermijden. Export is van levensbelang voor de Belgische voedingsbedrijven, en de VS in het bijzonder is een snel groeiende markt. Het is de belangrijkste overzeese exportmarkt voor de Belgische voedingsindustrie, goed voor 15,7 procent van de export buiten de EU.

In de lijst van producten die getroffen worden door de Amerikaanse importheffingen is ook sprake van varkensvlees. Maar volgens Febev, de federatie van het Belgisch vlees, is er al sinds 2001 geen Belgische export van varkensvlees meer naar de VS.