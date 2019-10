Geen gerechtelijk onderzoek naar lege groepspot Thomas Cook

De Belgische curatoren starten geen gerechtelijk onderzoek naar de internationale groepspot van de Britse Thomas Cook Group. Die is enkele dagen na het faillissement van de Britse groep leegegemaakt, hoewel daar ook miljoenen van de Belgische dochter op stonden. Zo kwam ook Thomas Cook Retail België in nesten, hoewel dat bedrijf voorheen geen financiële problemen kende.

Het systeem, dat ‘cashpooling’ heet, is niet onwettig. Maar de curatoren onderzoeken wel wie de opdracht gaf voor de miljoenentransfer en waarom, zodat de juiste schuldvorderingen kunnen ingesteld worden. In totaal zou het gaan om zowat 5 miljoen euro, wat een beperkt bedrag is voor de reisgigant.

Het is wel duidelijk dat een faillissement vermeden had kunnen worden indien de Belgische tak over liquiditeiten had beschikt. De Belgische directie - die ondertussen zelf niet langer werknemer is - moest uiteindelijk op zoek naar een financiële impuls van ongeveer hetzelfde bedrag.

Dat mislukte waardoor het bedrijf dinsdag failliet werd verklaard en 501 personeelsleden werden ontslagen.