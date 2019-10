Minstens 22 Amerikaanse para’s gewond bij nachtsprong

Minstens 22 Amerikaanse para’s zijn woensdag gewond geraakt tijdens een legeroefening in Camp Shelby. Bij een nachtelijke sprong miste een negentigtal militairen hun landingszone en kwamen verschillende para’s terecht in de bomen ernaast. Enkelen van hen zaten vast met hun parachute in de bomen en moesten worden bevrijd. De autoriteiten weten niet wat tijdens de oefening is foutgelopen en voeren een onderzoek, zo melden Amerikaanse media. Niemand verkeert in levensgevaar.