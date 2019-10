Vier doden bij mesaanval op politiekantoor in Parijs, ook dader overleden

In Parijs zijn vijf mensen overleden bij een mesaanval op het hoofdcommissariaat van de politie in Parijs. De dader drong het kantoor binnen en stortte zich op de verschillende aanwezigen. Hij werd daarop doodgeschoten door een agent.

De mesaanval vond donderdag omstreeks 13 uur plaats in het hoofdbureau van de Parijse politie, op het Ile de la Cité vlakbij de kathedraal Notre-Dame. Daarbij kwamen vier mensen om het leven, minstens één andere persoon raakte gewond.

Een andere agent kon de dader neerschieten, hij is overleden. De dader werkte zelf ook bij de Parijse politie, als administratief bediende bij de dienst inlichtingen. Volgens Franse media had hij 20 jaar ervaring. Er wordt voorlopig aangenomen dat een persoonlijk conflict de aanleiding vormde voor de steekpartij.

Getuige: “Ik zag agenten in tranen”

“Ik hoorde plots een schot”, aldus een getuige bij Le Parisien. “Rond mij bevonden zich enkel agenten, die allemaal onmiddellijk hun wapen bovenhaalden. Ik was erg verbaasd dat er daar geschoten werd, want je denkt niet dat zoiets daar kan gebeuren. Eerst dacht ik aan een zelfmoordpoging, want zo zijn er op dit moment veel. Meteen daarna zag ik agenten in tranen. Toen wist ik dat het ernstig moest zijn. De agenten waren in paniek, iedereen liep overal.”

Premier en minister ter plaatse

De politieprefectuur in het historisch centrum van de stad is afgezet, de hulpdiensten zijn ter plaatse. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner heeft een gepland bezoek aan Turkije verplaatst en is ter plaatse gekomen. Ook premier Edouard Philippe begeeft zich naar de plaats van de steekpartij.

