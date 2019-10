Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge twijfelt niet aan Vincent Kompany: “Een meer ervaren coach? Het ligt niet aan de trainer”

Anderlecht heeft zowat de minst ervaren technische staf in eerste klasse. Daarom opperde analist Walter Baseggio na de 6 op 27: “Plaats een echte trainer boven Kompany.” Het overwegen waard, maar als het aan de RSCA-spelers ligt, is dat niet nodig. “De coach moet niet veranderen. Wij moeten efficiënter presteren”, zegt doelman Hendrik Van Crombrugge.

Zowat iedereen is het erover eens. Speler-manager Vincent Kompany zou bij Anderlecht iets meer tegenwind moeten krijgen. Iemand die eens zegt dat niet alles wat hij doet en poneert hosanna is. Misschien kan een ervaren trainer aan zijn zijde soelaas brengen.

“Ik zie niet in waarom we de technische staf zouden moeten herschikken”, zegt Hendrik Van Crombrugge. “Het is niet de coach die moet veranderen. Het is wij die op het veld efficiënter moeten presteren: zowel defensief als offensief. Verdedigend staan we al ons mannetje - we geven vaak weinig weg - maar we moeten meer doelpunten maken. Als we eens wat meer geluk hebben kan de machine helemaal op gang komen.”

Het geloof in het systeem Kompany blijft dus. Vincent Kompany is volgens de spelers ook niet aangeslagen. “Ik merk geen enkele verandering in zijn gedrag sinds ik hier ben. Iedereen die Vincent kent weet dat hij iemand is die niet snel opgeeft. Hij is een winnaar. Het enige wat misschien zal veranderen is dat hij nog harder zal werken en nog harder zal vechten, maar iedereen in de staf doet zijn uiterste best. Van de trainer tot de kinesist.”

Morgen op Charleroi zal Anderlecht dus weer in zijn gekende systeem en stijl aantreden ondanks de 6 op 27. “Wat de buitenwereld zegt over ons systeem interesseert me niet. Wij weten hoe het werkt en staan erachter. Elke tactiek, elke aanpak in het voetbal heeft positieve en negatieve punten. Het is aan ons om de positieve punten uit te spelen en de negatieve te minimaliseren. Als je onze matchen tot nu toe analyseert, dan waren die best goed. Alleen de resultaten niet.”

Verliezen in Charleroi is wel uitgesloten. Bij een 6 op 30 in de competitie kunnen de fans echt kwaad worden. “Ik begrijp de ontgoocheling bij de supporters. Anderlecht is een nieuwe weg ingeslagen en we hadden veel krediet, maar zonder resultaten verliezen de supporters soms ook hun geduld. Maar ik geloof nog in Play-off 1. Oké, we hebben onze start gemist, maar er zijn nog genoeg wedstrijden om de achterstand goed te maken. Ook de beker blijft een belangrijk doel. We zijn nog competitief in twee competities.”