Graatmagere grizzly’s zorgen voor ophef

In Canada is ophef ontstaan over hartverscheurende foto’s die genomen zijn van beren in Knight Inlet, boven Vancouver Island. Die plek is populair bij toeristen om grizzlyberen te spotten. Maar in plaats van imposante dieren kreeg een Canadese fotograaf deze uitgemergelde familie beren te zien. Een moeder en haar twee jongen liepen er fel vermagerd rond, op zoek naar eten. Dat is er amper omdat er de afgelopen vijftig jaar nooit zo weinig zalm was als nu, en dat is de belangrijkste bron van voedsel voor de grizzlyberen.

Natuurbeheerders vrezen dat deze dieren de winter niet eens zullen halen. “In een paar maanden tijd is hun toestand fel achteruitgegaan”, klinkt het. En deze familie is ook niet de enige die ondervoed is. De voorbije week probeerden vrijwilligers er de beren al te helpen door een 500-tal zalmen in ijsblokken neer te leggen op de plaatsen waar beren op zoek gaan naar voedsel. Maar het probleem is daarmee niet opgelost. Door de klimaatopwarming is het zalmbestand er gekelderd en moeten beren almaar langer en verder zoeken naar voedsel.

De beelden doen fors denken aan die van uitgemergelde ijsberen die door de klimaatopwarming ook wanhopig en op plaatsen waar ze nooit eerder kwamen, op zoek zijn naar eten.

