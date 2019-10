Roberto Martinez maakt vrijdag selectie bekend voor San Marino en Kazachstan

Roberto Martinez maakt vrijdag in Antwerpen (14u00) zijn selectie bekend voor de twee komende EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen San Marino (donderdag 10 oktober in Brussel, 20u45) en Kazachstan (zondag 13 oktober in Nur-Sultan, 15u00). Een zege volstaat voor de Belgen om mathematisch zeker te zijn van deelname aan Euro 2020.

Net zoals bij de vorige bijeenkomst van de Duivels staan er vraagtekens achter enkele namen. Zo hebben Kevin De Bruyne (Manchester City) en Romelu Lukaku (Inter Milaan) deze week niet gespeeld met hun club in de Champions League.

De Bruyne is out met een liesblessure, maar zijn coach Pep Guardiola vermoedt dat zijn spelmaker snel hersteld zal zijn. Het is onduidelijk of De Bruyne de competitiematch van zondag tegen Wolverhampton Wanderers haalt. “En anders zal hij na de internationale onderbreking klaar zijn”, stelde Guardiola nog.

Ook in het geval van Lukaku is Inter Milaan-coach Antonio Conte niet ongerust. De spits heeft last van de dij. “We willen geen risico nemen”, verklaarde de Italiaanse coach voor de clash met Barcelona. Zondag staat de topper tegen Juventus op het programma.

Jason Denayer ontbrak eveneens op het appel bij Olympique Lyon, op het kampioenenbal tegen Leipzig. De Franse club meldde enkel dat de aanvoerder voor dat duel out was.

Martinez volgt ongetwijfeld ook de toestand van Thomas Meunier op. De rechterflankverdediger van Paris Saint-Germain maakte dinsdag met ingetapet dijbeen de 90 minuten vol tegen Galatasaray.

Ook Vincent Kompany is onzeker. De Anderlecht-verdediger viel vorige week in de Beker van België tegen Beerschot opnieuw uit met een dijblessure.

Ook goed nieuws

Het goede nieuws is dat verschillende spelers die voor de vorige interlands out waren opnieuw op het veld staan: Eden Hazard (Real Madrid), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Axel Witsel (Borussia Dortmund) en Timothy Castagne (Atalanta). De twee laatstgenoemden vonden al de weg naar de netten, Thorgan Hazard was al goed voor drie assists. Eden Hazard heeft het dan weer moeilijker bij zijn nieuwe club, waarvoor hij nog niet het verschil kon maken.

België staat met 18 op 18 op kop in groep I. Rusland volgt op drie punten. Op duidelijke afstand staan Kazachstan (7), Cyprus (7), Schotland (6) en San Marino (0). Bij een zege tegen voetbaldwerg San Marino kunnen de tickets voor het EK al geboekt worden.