Pakkend moment in rechtbank: man omhelst agente die zijn (onschuldige) broer doodde

“Als het je echt spijt, vergeef ik je.” Een opmerkelijke uitspraak woensdag in Frank Crowley Courts Building, in het Amerikaanse Dallas. Een voormalige agente werd woensdag schuldig bevonden aan de moord op een onschuldige, zwarte man, waarop de broer van het slachtoffer de vrouw omhelsde. De aanwezigen in de rechtbank reageerden geëmotioneerd op het tafereel.

Begin september in 2018 kwam de agente op een donderdag thuis na haar shift. Om nog onbekende redenen verwarde ze haar appartement met dat van Botham Jean (26). Eens binnen in het foute appartement dacht ze dat ze te maken had met een inbreker en schoot ze de ongewapende man neer met haar dienstwapen. Kort daarna belde ze zelf de politie. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

Brandt Jean, de broer van het slachtoffer, vroeg na zijn getuigenis in de rechtbank of hij de dader mocht omarmen. Foto: AP

De politie van Dallas opende een onderzoek. Hoe kon de agente het appartement van haar buurman zomaar binnengaan? Stond de deur open? En hoe heeft ze niet op tijd kunnen zien dat het niet haar flat was? Maar vooral de beschermende toon van het politiedepartement (die haar eerst schorste in plaats van meteen te ontslaan) riep vragen op en werd dan ook op luid protest onthaald door nabestaanden van het slachtoffer en lokale activisten. “Wat als ze geen agente was geweest?”, vroegen ze zich luidop af.

Het pakkende moment ging de wereld rond. Foto: AP

Meer dan een jaar later werd Guyger schuldig bevonden aan de moord op Botham Jean. Er staat haar een gevangenisstraf van tien jaar te wachten. Tot ieders verbazing zei de broer van het slachtoffer na de uitspraak van de jury dat hij haar vergeeft, daarna omhelsden de twee elkaar. “Als het je echt spijt, vergeef ik je. Ik wil enkel het beste voor jou.”