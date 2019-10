Geesteszieke man probeert agent te wurgen en sleept collega aan haren over straat

Beveren-Waas - Een geesteszieke man heeft tijdens het afgelopen weekend een agent proberen te wurgen tijdens een controle in de Brugstraat in Vrasene. Zijn vrouwelijke collega werd aan haar haren over straat getrokken. De man werd opgesloten in een psychiatrische instelling.

Dat het beroep van politie-inspecteur niet zonder risico is, bleek het afgelopen weekend tijdens een routinecontrole in de Brugstraat in Vrasene. Een patrouille van de politiezone Waasland-Noord was ter plaatse gegaan, nadat er melding was gemaakt van een man die al een hele tijd roerloos omhoog naar de openbare straatverlichting stond te kijken. Toen de agenten de man aanspraken, ging die meteen door het lint. Hij probeerde de mannelijke inspecteur te wurgen en trok zijn vrouwelijke collega aan haar haren over straat.

Overmeesterd

De mannelijke inspecteur, die in het korps bekend staat omwille van zijn sterk postuur, kennis van gevechtstechnieken en ook deel uitmaakt van het Bijzondere Bijstandsteam, kon zich maar ternauwernood bevrijden uit de beklemming. Uiteindelijk moesten er verschillende ploegen ter plaatse komen vooraleer de agressieveling overmeesterd kon worden. “Beide agenten werden door het geweld gewond en zijn minstens een week werkonbekwaam”, zegt korpschef Leo Mares van de lokale politie Waasland-Noord. “De man die hen aanviel werd door het parket van Oost-Vlaanderen opgesloten in een psychiatrische instelling. Er werd proces-verbaal opgesteld voor poging doodslag.”

Psychotisch

De man in kwestie bleek een Poolse dertiger te zijn. Hij was psychotisch en zou die bewuste dag zijn medicatie niet genomen hebben. Eerder had de politie van Mechelen ook al gelijkaardige problemen met hem gehad.

Bij het korps van Waasland-Noord is men danig onder de indruk van het buitensporige geweld op haar mensen. “Het toont nog maar eens de gevaren aan van ons werk”, aldus korpschef Mares.

Ook de lokale politie van Sint-Niklaas moest onlangs in de verdediging. Tijdens een interventie aan discotheek Exo in augustus keerde een groep vechtersbazen zich tegen de agenten. Een inspecteur werd daarbij in het gezicht geslagen.