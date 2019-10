"Dramatische cijfers" en "elke dag Russische roulette": zorgen om verkeersdoden

Het doel was om het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 te doen halveren, maar dat zal niet gehaald worden. Verre van zelfs: er sterven nu evenveel voetgangers als toen, en méér fietsers. Er zijn sinds het jaar 2000 al bijna 10.000 doden gevallen op de Vlaamse wegen. “Elke dag één of twee mensen die als een soort van Russische roulette wegvallen, dat mogen we als maatschappij niet aanvaarden.”

In de eerste zes maanden van het jaar zijn er 306 doden gevallen in het Belgische verkeer, een stijging met 27 procent tegenover een jaar eerder (241). De stijging was al ingezet in het eerste kwartaal ...