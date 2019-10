Beroep met toekomst: fietstechnieker

Wie even surft naar opleidingen voor fietstechnieker of fietsvakhandelaar zal merken dat die, bijvoorbeeld bij opleidingsinstituut Syntra, dikwijls volzet of goed gevuld zijn. Foto: Jobat.be

Halle - De fiets zit in de lift en dus ook de job van fietshandelaars en -herstellers. Eén ervan is de jonge Siebe Ceurens (19) uit Halle. “Drie kwart van de verkochte fietsen zijn elektrisch. Maar de meest voorkomende herstellingen zijn nog altijd dezelfde”, vertelt Siebe, die ook flink wat leasinggebruikers tot zijn klanten mag rekenen.

Siebe Ceurens moet een van de jongste zelfstandige fietstechniekers uit de provincie Vlaams-Brabant zijn. De negentienjarige ondernemer opende enkele weken geleden zijn fietshandel in het centrum van Halle onder de naam Parvelo, wat plaatselijk dialect is voor een doelgericht tochtje met de fiets.

Fietstechnici als Siebe, het lijkt een beroep met toekomst. Fietsen is erg populair, tijdens het weekend én in de week. 15 procent van de Vlamingen fietst regelmatig naar het werk en dat zijn er dubbel zoveel als vijf jaar geleden. Steeds meer bedrijven bieden een leasingformule aan voor hun medewerkers. Die fietsen moeten allemaal uitgekozen worden, maar ook onderhouden en hersteld. Wie even surft naar opleidingen voor fietstechnieker of fietsvakhandelaar zal merken dat die, bijvoorbeeld bij opleidingsinstituut Syntra, dikwijls volzet of goed gevuld zijn.

Leasing

Is het niet spannend om als 19-jarige zo je eigen fietszaak te starten? “Best wel”, antwoordt Siebe. “De fietsen hebben op technisch vlak niet zoveel geheimen meer voor mij. Wel nieuw was het pure klantencontact, zoals uitleg geven als ze een fiets kiezen.”

Zijn zaak werkt vooral op de particuliere markt maar heeft intussen ook contracten met twee leasingbedrijven, waaronder KBC. “Voor fietshandelaars en -techniekers wint die bedrijfsmarkt met leasingfietsen aan belang. Dat is een interessante markt. Maar voorlopig is voor mij de gewone consument nog wel de grootste klantengroep, en dan pas de leasingklanten.”

Siebe behaalde het diploma fiets-en bromfietshersteller aan het Don Bosco Instituut in Halle. “Ik heb ook veel geleerd van mijn vader die bij ons thuis in bijberoep aan fietsen sleutelde. Na schooltijd hielp ik hem. Vandaag zijn de rollen omgekeerd: als het druk is, helpt hij mij nu soms”, stelt Siebe die overigens toegeeft zelf helemaal geen fervente fietser te zijn.

Lees verder...

>

>

>