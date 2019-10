Iran bereidt verdere terugtrekking uit nucleair akkoord voor

De Iraanse Atoomorganisatie is klaar voor een volgende gedeeltelijke terugtrekking uit het nucleaire akkoord. “Wij zullen met alle ons ter beschikking staande capaciteiten ons vreedzame atoomprogramma op het vlak van soft- en hardware voortzetten”, aldus de organisatie donderdag op haar website. In de nabije toekomst zullen internationale atoomexperts verwonderd zijn over de technologische prestaties van het land, luidt het.

Alle maatregelen zullen in overeenstemming zijn met nationale en internationale voorschriften, zegt de atoomorganisatie. Bovendien zal Iran onmiddellijk weer vastknopen aan de bepalingen van de nucleaire deal, als de tegenpartij de afspraken omzet zoals het akkoord dat stipuleert.

Ali Khamenei, de hoogste geestelijke leider van Iran, had woensdag een verdere gedeeltelijke terugtrekking uit het nucleaire akkoord geëist. Het doel is de opheffing van de Amerikaanse sancties tegen Iran en een terugkeer van de VS naar het akkoord

Met de nucleaire deal uit 2015 wilden de westerse landen verhinderen dat Iran atoomwapens bouwt. In ruil zouden de sancties tegen Teheran en handelsbeperkingen opgeheven worden. De Amerikaanse president Donald Trump trok zich begin mei 2018 eenzijdig terug uit het akkoord. Met de voorlopig strengste sancties ooit wil de Amerikaanse regering het land dwingen te onderhandelen over een nieuw akkoord en daarbij in te stemmen met strengere regels.

Iran heeft sinds mei in tot nog toe drie stappen bepalingen van de deal geschonden. De volgende stap van de gedeeltelijke terugtrekking is voor november gepland. Dat zou ook de finale kunnen zijn en de doodsteek voor het nucleaire akkoord, zo waarschuwde de woordvoerder van de Iraanse Atoomorganisatie begin september.