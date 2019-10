Grote nood aan laboranten en metaalbewerkers

Welke technisch uitvoerende talenten komen het beste aan de bak in Oost-Vlaanderen? Als relatieve nieuwkomer op de Oost-Vlaamse jobmarkt is het selectie- en rekruteringskantoor vind! - met roots in West-Vlaanderen - goed geplaatst voor een kleine vergelijkende studie.

“Maakindustrie heeft toekomst in Vlaanderen, maar opvallend is dat we voldoende ingenieurs hebben voor de openstaande vacatures”, zegt Talent manager van het team Techniek Gent Jakob Bilcke.

“Vooral technisch uitvoerend talent zoals service techniekers, metaalbewerkers en schrijnwerkers zijn een harde noot om te vinden. Meteen een goed studieadvies! De vraag naar elektriciens en mecaniciens wordt enkel groter. Daarom organiseren we ook mee de Techniekacademie West- en Oost-Vlaanderen (www.techniekacademie.be) om jongeren warm te maken voor techniek.”

Top drie

In Oost-Vlaanderen is vind! actief sinds februari 2019. “In 8 maanden merkten we dat wat ons betreft de top drie die hier gevraagd wordt CNC-operator, laborant en industrieel elektricien is. Naast de grote nood aan uitvoerende technische profielen zijn ook transportmedewerkers een knelpuntberoep in de regio. Met een rijbewijs CE vind je meteen werk. De meeste vacatures vereisen wel kandidaten met wat ervaring om vlot aan een job te beginnen.”

CNC & Metaal

Hoe het terrein eruit ziet voor de CNC-operators in Oost-Vlaanderen? “Automotive blijft superbelangrijk dankzij de aanwezigheid van Volvo Cars en Trucks en hun toeleveraars. Vergeet ook de vele machinebouwbedrijven niet. Ook de vele jobmogelijkheden in metaalbouw vallen op.”

Labo Valley Gent

“Life sciences is een markt die in West-Vlaanderen nagenoeg ontbreekt”, zegt Bilcke. “Veel labo’s hebben functies in te vullen voor staalnames, keuringen en analyses waarvoor bachelors chemie of technisch geschoolde medewerkers in aanmerking komen. Voor mij vrij nieuw: in West-Vlaanderen ga je vooral aan de slag in machinebouw, voeding of productiebedrijven.”

