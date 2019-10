Voedselagentschap sluit keuken van school in Dinant wegens aanwezigheid knaagdieren

Naar aanleiding van een klacht heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de keuken van het Bellevue college in Dinant in de provincie Namen gecontroleerd en deze voor een tijd gesloten. De duidelijke aanwezigheid van knaagdieren was voor het FAVV de aanleiding om een tijdelijke sluiting van de keukens op te leggen. Het FAVV heeft ervoor gezorgd dat de continuïteit van de dienstverlening aan studenten en hun ouders gewaarborgd is. Dat meldt het FAVV donderdag in een persbericht.