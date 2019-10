Je zoon zit heerlijk te genieten op een rollercoaster, je dochter zwaait je toe van op de draaimolen. Jij voelt de kriebels in de buik op de golvende piratenboot. Sta je op dat moment stil bij de veiligheid van de attractie? Of hoe die installatie is opgebouwd? In een pretpark zijn technici een levensbelangrijke schakel. Zij krikken jouw geluksniveau op.

Geert Lernout uit Zwevegem is Technisch Directeur bij Bellewaerde in Ieper. Hij is 47 jaar, studeerde af als Industrieel Ingenieur Elektriciteit en geeft leiding aan 5 teams: mechaniek, elektriciteit, groendienst, decoratie en algemeen onderhoud. Drie jaar geleden wandelde hij door een pretpark in Duitsland en dacht: “Dat moet hier leuk werken zijn. Veel buiten, ik bezorg de bezoekers een fantastische dag, het takenpakket is gevarieerd en de attracties zijn technische hoogstandjes.”

Vandaag werkt hij in een pretpark. Zijn belangrijkste bekommernissen? “Een strakke planning respecteren en de veiligheid hoog in het vaandel dragen.” Wanneer het park open is van de paasvakantie tot Halloween, staan de technische diensten in voor de dagelijkse interne keuring van de attracties. Het aquapark is zelfs het hele jaar open. Geert en zijn mensen lossen pannes bliksemsnel op. Het geplande onderhoud beperkt zich tot kleinere interventies zoals smeerwerken. In de vijf koude maanden, vinden grote onderhoudswerken en alle revisies plaats. Daarnaast leidt Geert de investeringsprojecten.

G-krachten

Zowat elk jaar vindt een grote investering plaats in een nieuwe attractie. “We kiezen op basis van capaciteit, doelgroep, budget en locatie”, aldus Geert. “Eens de keuze gemaakt, volg ik het proces van nabij.” Alvorens een attractie operationeel draait, vindt uiteraard een grondige keuring plaats door een extern bedrijf. Alle kritische punten zijn aangestipt op een checklist. “De checklist moet volledig afgevinkt zijn”, vertelt Geert overtuigend. “Pas daarna is de attractie klaar voor gebruik.”

Een externe firma oefent sowieso twee maal per jaar een controle uit op alle attracties, net voor en net na het toeristische seizoen. Ze voeren ook simulaties uit om de impact van felle wind op een attractie te onderzoeken.

