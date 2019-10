Burgemeester van Roeselare in beeld als kandidaat-voorzitter van CD&V

Roeselare - Burgemeester van Roeselare Kris Declercq zou overwegen om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van CD&V. Dat schrijft Het Laatste Nieuws donderdag. “Ik volg het met bijzondere belangstelling, als geëngageerd supporter van de partij. Maar het is nog te vroeg: de procedure wordt pas volgende week opengesteld”, zegt hij aan de krant.

De christendemocraten moeten dit najaar op zoek naar een nieuwe voorzitter. Hilde Crevits werd lang genoemd als mogelijke opvolger voor Wouter Beke, maar Crevits is nu minister geworden in de nieuwe Vlaamse regering en past dus voor het partijvoorzitterschap.

Als mogelijke kandidaten vallen de namen van jongerenvoorzitter Sammy Mahdi, Kamerlid Hendrik Bogaert of Vlaams parlementslid Vincent Van Peteghem. Volgens Het Laatste Nieuws leeft binnen de partij de verwachting dat er een sterke lokale figuur zal opstaan om de partij te leiden. Dat zou dan Kris Declercq zijn, de 47-jarige burgemeester van Roeselare. Hij draagt er de sjerp sinds 2016 en zijn CD&V steeg na de verkiezingen vorig jaar in Roeselare van 28 naar 40 procent. Declercq is advocaat en specialist grondwettelijk recht, en was ook adjunct-kabinetschef van Yves Leterme.

De nieuwe federale minister van Werk, Nathalie Muylle, is partijgenoot en was tot vandaag schepen in Roeselare. “Ik vind dat hij alle talenten heeft om het te doen, maar het is aan hem om die beslissing te nemen”, zegt ze.