Leerling (17) vertelt tegen iedereen dat hij seks had met lerares, maar zij dient klacht in

Izegem / Sint-Eloois-Winkel - Een vrouwelijke leerkracht van een middelbare school in Izegem heeft een klacht ingediend wegens laster en eerroof tegen een 17-jarige leerling. De jongeman vertelde de voorbije weken overal in school rond dat hij een seksuele relatie had met de leerkracht.

In de middelbare school Prizma Campus dp in Izegem deden de voorbije weken geruchten de ronde dat een leerkracht een affaire had met één van de leerlingen. Die geruchten werden de wereld ingestuurd door de leerling zelf, een 17-jarige jongeman. Die vertelde aan zijn medeleerlingen dat hij een seksuele relatie had met de leerkracht, die al meer dan tien jaar les geeft op de school. Die verhalen bereikten ook de directie. Die ging rond de tafel zitten met zowel de leerkracht als de jongeman. “We kregen twee verschillende verhalen te horen. De leerkracht ontkent alles”, aldus Jean-Paul Vallaeys, voorzitter van de scholengroep.

De directie van de school nodigde ook de ouders van de jongeman uit voor een gesprek. “In samenspraak met de ouders is men op zoek gegaan naar een nieuwe school voor de jongeman. Hij volgt geen les meer binnen onze school”, aldus Vallaeys. De leerkracht blijft wel verbonden aan de Izegemse school, maar werd op ziekteverlof gestuurd.

De leerkracht, een vrouw uit Sint-Eloois-Winkel met een gezin, laat het hele gebeuren niet zomaar aan zich voorbij gaan. De vrouw diende inmiddels een klacht in wegens laster en eerroof. Dat bevestigt het parket.