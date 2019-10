Hongkong verbiedt het dragen van maskers tijdens betogingen

Hongkong zal het dragen van maskers tijdens betogingen verbieden, om er na vier maanden de ongeziene politieke crisis te beëindigen, melden lokale media. Volgens de krant South China Morning Post zal regeringsleidster Carrie Lam de beslissing vrijdag aankondigen.

In Hongkong zijn er sinds juni bijna dagelijks betogingen tegen verminderde vrijheden en groeiende inmenging van China, en voor democratische hervormingen. Tijdens die betogingen dragen manifestanten vaak maskers, om identificatie en toekomstige vervolgingen te vermijden, maar ook helmen, veiligheidsbrillen en gasmaskers om zich te beschermen tegen traangas en projectielen die de politie afvuurt.

De Chinese en Hongkongse overheden zijn er nog niet in geslaagd de protestbeweging in Hongkong, die voor steeds gewelddadigere conflicten zorgt, te bedaren. Door een noodwet uit de tijd van het kolonialisme in te roepen hoopt de lokale overheid om betogers te ontmoedigen op straat te komen, stelt South China Morning Post.

Na de meest gewelddadige dag sinds het begin van de protestbeweging tijdens de zeventigste verjaardag van China dinsdag riepen pro-Chinese verkozenen Lam op tot actie. “Als we de wet hadden, zou ze honderden personen afschrikken”, zei afgevaardigde Elizabeth Quat donderdag. Voor de prodemocratische Dennis Kwok daarentegen is de noodwet “het begin van een verschuiving naar een autoritaire staat”. “De overheid had al naar de Hongkongers geluisterd moeten hebben. Hun verlangen naar vrijheid en democratie zal niet verdwijnen”, stelde hij.