Veroordeeld ex-parlementslid ontsnapt op spectaculaire wijze tijdens tandartsbezoek

Een Colombiaans ex-parlementslid werd vorige maand veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar voor verkiezingsfraude, maar dinsdag is ze ontsnapt. Aída Merlano (43) deed dat op een manier die zo uit een film kan komen: tijdens een tandartsbezoek klom ze uit het raam door middel van een touw. Een medeplichtige op motorfiets - vermomd als medewerker van een afhaalrestaurant - stond haar buiten op te wachten.

Merlano werd in 2018 verkozen, maar kwam in het vizier van de Colombiaanse overheid. Al snel bleek dat ze op geraffineerde manier stemmen had gekocht om in het parlement te geraken.

Bij een huiszoeking op haar hoofdkwartier vonden speurders miljoenen Colombiaanse peso en vuurwapens. Het parlementslid werd na haar veroordeling de eerste politica in het land die de gevangenis in moest voor fraude.

Foto: rr

Beloning

Het is niet duidelijk waarom werd toegestaan dat ze naar een orthodontist mocht, maar in de praktijk van de tandarts voerde ze haar plannetje uit. Merlano bond een touw vast aan een kast en klom uit het raam.

De ontsnapping wordt onderzocht door de ordediensten. Er werd een beloning van 50 miljoen peso (13.000 euro) uitgeloofd aan de persoon die informatie heeft over de verblijfplaats van de politica.

De spectaculaire manier waarop ze ontsnapte en het voertuig - een scooter van een afhaalrestaurant - waarmee ze wegvluchtte, is het onderwerp van heel wat memes op sociale media.