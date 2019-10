Johnny Thijs wordt voorzitter van Electrabel

Voormalig bpost-topman Johnny Thijs wordt voorzitter van energiebedrijf Electrabel. Dat meldt het Franse energieconcern Engie, moederbedrijf van Electrabel, donderdag. De Tijd berichtte eerder al dat zijn komst moet helpen in de gevoelige politieke discussies over de kerncentrales. Thijs en Etienne Denoël treden als externe bestuurders toe tot de raad van bestuur van Electrabel.

Engie wil van België naar eigen zeggen “een rolmodel in energie-efficiëntie” maken. Het bestuur van Electrabel wordt aangepast om “meer openheid te creëren” en om de “lokale verankering verder te ontwikkelen”.

Donderdag werden vijf nieuwe bestuurders benoemd, onder wie twee externe: Thijs en Denoël. “De aanwezigheid van Johnny Thijs en van Etienne Denoël in het hart van de organisatie van Electrabel zal het bedrijf in staat stellen om zich nog meer naar buiten toe open te stellen en om de dialoog tussen het bedrijf en zijn stakeholders te versterken. Deze twee personen zijn complementair”, klinkt het.

“België is voor de groep een historisch belangrijk land, maar bovenal een land met toekomst, omdat het al onze expertise bundelt”, zegt Isabelle Kocher, algemeen directeur van het Franse moederbedrijf Engie. “Het is een cruciale regio waar de synergieën de laatste jaren versterkt zijn en waarvan we overtuigd zijn dat er een immens potentieel voor energie-efficiëntie is.”

Volgens Johnny Thijs zijn “de uitdagingen rond energie-efficiëntie in België gigantisch”. “Nieuwe hernieuwbare capaciteit, mobiliteit en aangepaste oplossingen voor de elektro-intensieven zijn enkele van de assen waarop Electrabel resoluut wenst voort te gaan.”

Thijs verliet bpost in 2014 en werd bestuurder van verschillende beursgenoteerde en particuliere ondernemingen. Momenteel is hij voorzitter van de raad van bestuur van Recticel, Corealis, Golazo en Hospital Logistics en bestuurder van H. Essers. Hij is ook adviseur van CVC en Lazard Benelux.