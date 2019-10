Simon Davies blijft ook na komst van Vercauteren bij Anderlecht en wordt veldtrainer

Frank Vercauteren is de nieuwe hoofdtrainer van RSC Anderlecht. Hij vervangt de Welshman Simon Davies, die in de technische staf blijft als veldtrainer. Tegelijk wordt de Deen Frank Arnesen, die de functie van technisch directeur vervulde, bedankt voor bewezen diensten.

“Laat het duidelijk zijn dat Vincent Kompany als speler-manager de playstyle en voetbalvisie van RSC Anderlecht blijft belichamen. Met Franky Vercauteren krijgt hij nu een ervaren coach die als T1 vanzelfsprekend de volledige verantwoordelijkheid op wedstrijddagen zal dragen, en ook een klankbord zal zijn voor de vele uitdagingen van zijn vernieuwend project”, verduidelijkt sportief directeur Michael Verschueren.

Vercauteren ondertekende een contract voor 2,5 seizoenen. Net als Arnesen is hij een ex-speler van Anderlecht. Hij was er ook al assistent- en hoofdtrainer en loodste de recordkampioen naar de titel in 2006 en 2007.

Met 6 op 27 beleeft Anderlecht een historisch zwakke competitiestart. Volgens de club is Vercauteren “een man van het huis, met een enorme voetbalbagage en een onmiskenbare kennis van de Belgische competitie”.

“Frank is iemand die met de jeugd wil en kan werken, dat heeft hij in het verleden meermaals bewezen. Bovendien staat hij ook voor attractief en offensief voetbal. In de gesprekken is duidelijk gebleken dat hij de visie, die Kompany binnen deze club opnieuw heeft geïnstalleerd, volledig wil onderschrijven en verder wil helpen ontwikkelen”, legt Verschueren uit.

Simon Davies wordt veldtrainer

Simon Davies wordt veldtrainer. “Simon heeft zich van bij het begin enorm hard ingezet om zijn rol als T1 binnen deze structuur volwaardig op te nemen. We kunnen hem weinig verwijten, maar we moeten durven bijsturen, waar dat nodig is”, gaat Verschueren verder. “Simon kent perfect de voetbalprincipes die we in het team willen slijpen. En daarom is het belangrijk dat hij als veldtrainer zijn goeie werk blijft voortzetten, evident in functie van de opstelling en tactische richtlijnen die Franky voor ogen heeft.”