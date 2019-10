“In tijden van klimaatopwarming en vluchtelingenproblematiek is één van de prioriteiten van onze nieuwe Vlaamse regering: meer zindelijke kleuters”

Toegegeven, we hebben er even op moeten wachten. Maar nu is het zover. We hebben nog maar pas een nieuwe regering of de grote veranderingen zijn al merkbaar. Het Vlaanderen van vandaag is het Vlaanderen van gisteren niet meer. In tijden van klimaatopwarming, stijgende zeespiegels, vluchtelingenproblematiek en narcistische wereldleiders is een van de prioriteiten van onze nieuwe Vlaamse regering: meer zindelijke kleuters. Kleuteronderwijzers zouden zich namelijk nog veel te vaak bezighouden met het verversen van luiers. Die kostbare tijd gaat af van de lessen – denk: knutselen met gedroogde macaroni, vingerverf en wc-rollen – en dat komt de kwaliteit van het kleuteronderwijs niet ten goede. Daarom wil onze kersverse regering dat wij, Vlaamse onderdanen, vooral tijdig de zindelijkheidstraining van ons nageslacht inzetten.