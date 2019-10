Vlaanderen kan pas in 2023 uit Unia stappen

Vlaanderen kan pas vanaf 15 maart 2023 uit het interfederaal gelijkekansencentrum Unia stappen. Dat heeft kersvers federaal minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) donderdag verklaard in de Kamer. Ze hoopt dat de Vlaamse regering de komende drie jaar nog “actief en positief” met Unia zal samenwerken.

Het Vlaams regeerakkoord voorziet dat de nieuwe regering uit Unia zal stappen. Dat zal echter niet voor de komende weken of maanden zijn. Het samenwerkingsakkoord voorziet immers dat zo’n beslissing zes maanden voor het einde van elke driejaarlijkse cyclus moet aangemeld worden bij de verschillende parlementsvoorzitters. De vorige deadline is op 15 september vervallen.

De eerstvolgende datum waarop Vlaanderen de samenwerking kan stopzetten, is 15 maart 2023. Die uitstap zal gevolgen hebben voor de werking van de instelling, want Vlaanderen financiert Unia voor 10 procent van zijn budget. De federale overheid staat in voor 80 procent.

“De strijd is niet gestreden”

Muylle benadrukte dat de strijd tegen discriminatie en racisme voor haar prioritair moet blijven. Daarop hamerde ook Jessika Soors (Groen), die samen met Sophie Rohonyi (DéFI) en Nabil Boukili (PVDA) de minister over de Vlaamse beslissing aan de tand voelde. Soors wees erop dat de voorbije vijf jaar het aantal meldingen bij Unia met de helft is toegenomen, waarvan 45 procent afkomstig is uit Vlaanderen. “De strijd is niet gestreden.”

Ze merkte ook op dat de voorganger van minister Muylle, Wouter Beke, mee aan de Vlaamse onderhandelingstafel over de stopzetting van de samenwerking heeft beslist. Een samenwerking die volgens de groene politica veel efficiënter is voor de overheid, de organisaties en voor de burger, en die bovendien minder belastinggeld kost. De stopzetting baart Soors bovendien zorgen. “De onderhandelingen over de oprichting hebben indertijd zeven jaar geduurd.”

Soors waarschuwde tot slot voor kafkaiaanse toestanden. Dat lijkt ook een bezorgdheid van minister Muylle. “Het kan niet dat burgers en slachtoffers de weg zouden kwijtraken als gevolg van institutionele veranderingen”, aldus de minister.