Eentje om in het weekend te doen: voetbalteam giert het uit na grap in kleedkamer

U zal hoogstwaarschijnlijk nog nooit gehoord hebben van de Tampa Bay Rowdies. Geen nood, het is een voetbalteam uit de Amerikaanse tweede klasse (USL). De Rowdies staan momenteel vierde in de Eastern Conference en zijn al zeker van een plaats in de play-offs. De sfeer is dus goed in Tampa Bay en dat leverde een erg leuke video op die rondging op sociale media. Daarin is te zien hoe het team Leon Taylor beetneemt in de kleedkamer. Tot groot jolijt van zijn ploegmaats, die het uitgierden van plezier.