Trump scheldt journalist de huid vol na vraag over Oekraïne-affaire: “Jullie zijn corrupt en fake”

Donald Trump kreeg woensdag de Finse president Sauli Niinistö op bezoek in het Witte Huis. Na de ontmoeting tussen de twee gaven de ambtsgenoten een persconferentie. Die ging volgens Trump net iets te veel over de impeachmentprocedure die momenteel tegen hem loopt. De gemoederen liepen dan ook bij momenten zeer hoog op. Jeff Mason, politiek journalist voor persagentschap Reuters, kreeg het zwaar te verduren. “Het is allemaal fake”, foeterde Trump. “En weet je wie daar in meegaat? Mensen zoals jij.”