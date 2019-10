En plots kan John Bercow geen ‘order’ meer brullen: “Tijdelijk en niet het gevolg van kangoeroetestikels te eten”

Brits parlementsvoorzitter John Bercow is met zijn daverende stem intussen wereldberoemd geworden door alle Brexit-debatten. De man had donderdag echter alle moeite van de wereld om zijn bekende woordje ‘order’ te brullen door een hese stem. “Tijdelijk”, aldus Bercow. “En niet het gevolg van kangoeroetestikels te eten.” De opvallende uitspraak lokte gegiechel uit, maar kwam niet zomaar uit de lucht gevallen. Het was een stille wenk naar de speech die Boris Johnson woensdag ga en waarin hij het parlement vergeleek met een realityshow: "De enige troost zou dan zijn dat we de voorzitter een kangoeroetestikel zouden hebben zien eten."