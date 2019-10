Vier natuurverenigingen eisen verbod op jacht in “wolvengebied”

Nu het er steeds meer op lijkt dat wolvin Naya (en haar kroost) gedood werd door professionelen, eisen vier natuurverenigingen een moratorium op de jacht in wolvengebied. Dat laten ze donderdag weten. “Alleen met een totaalverbod op jacht in het hele wolventerritorium is er enige kans op een ‘doorstart’ van de prille wolvenpopulatie in Vlaanderen”, klinkt het.

Landschap vzw (de vereniging achter Welkom Wolf), Vogelbescherming Vlaanderen, Natuurhulpcentrum Opglabbeek en Animal Rights willen een onmiddellijk moratorium op de jacht. “Toen wolvin Naya begin januari 2018 het Vlaamse grondgebied binnenliep, was de Vlaamse overheid daar op geen enkele manier op voorbereid, ondanks herhaalde waarschuwingen sinds 2011 dat de wolf op weg was naar Vlaanderen (...) In zeven haasten werd begin 2018 (toen de eerste wolf in Vlaanderen werd gespot) een Vlaams Wolvenplan klaargestoomd. Alle denkbare actoren werden rond de tafel gezet om het document snel goed te keuren, om vervolgens op het terrein business as usual te bedrijven.”

Met een onmiddellijk moratorium op de jacht in wolvengebied willen de verenigingen erger voorkomen. “Wolf August is immers nog in het wolventerritorium aanwezig en loopt elke dag het risico om hetzelfde lot te ondergaan als Naya. Bij ongewijzigd beleid is het slechts een kwestie van dagen voor de Vlaamse overheid ook haar laatste levende wolf in Noord-Limburg verliest.”

Daarnaast pleiten de organisaties voor een onmiddellijke versterking van de Natuurinspectie in het wolvengebied. “In het bijzonder moet de Natuurinspectie in heel Limburg drastisch versterkt worden om de pakkans van malafide figuren flink de hoogte in te jagen.”

Vogelbescherming Vlaanderen, Animal Rights en het Natuurhulpcentrum loven samen 20.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de effectieve veroordeling van de persoon of personen die verantwoordelijk is/zijn voor de dood van wolvin Naya en haar kroost. Bij Paul Van Daele, de directeur van Vogelbescherming Vlaanderen, werd woensdag vernomen dat er al veel aanmoedigingen binnenkwamen, maar nog geen concrete tips.