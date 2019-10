Gentse fans huurden skybox in Lviv Arena en werden als koningen ontvangen

AA Gent trok voor de tweede groepswedstrijd in de Europa League naar Oekraïne, op bezoek bij Oleksandriya. Enkele Gentse fans huurden een skybox in de Lviv Arena en werden als koningen ontvangen...

Coach Jess Thorup heeft maar één keer gewisseld in zijn basisopstelling: achterin neemt de Oekraïner Igor Plastun de plek in van de Tunesiër Dylan Bronn. Verder geeft Thorup het vertrouwen aan de spelers die afgelopen zaterdag - na een moeilijke eerste helft, maar een betere tweede helft - met 2-0 wonnen van KV Kortrijk. In doel blijft Kaminski titularis. Voor hem spelen, van rechts naar links, Lustig, Plastun, Ngadeu en Asare. Op het middenveld is er het sterke vierkant Owusu, Odjidja, Kums en David. Voorin mogen spitsbroers Yaremchuk en Depoitre opnieuw hun opwachting maken.

AA Gent won op de openingsspeeldag in eigen huis met 3-2 van Saint-Etienne. Oleksandriya ging bij Wolfsburg met 3-1 onderuit. De Oekraïners werken hun Europese wedstrijden af in Lviv.

Foto: ssg

Foto: ssg

Foto: ssg