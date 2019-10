Antwerpse havenarbeiders proeven al lachend onderschepte cocaïne, politie start onderzoek: “Dit is geen oké gedrag”

Antwerpen - Een handvol arbeiders in de haven van Antwerpen die al lachend een onderschepte lading cocaïne openen en er zelfs van proeven. Die videobeelden, die dateren van april en onlangs onze redactie bereikten, doen veel stof opwaaien. Bij de federale politie vindt het gedrag echter niet zo grappig, en start een onderzoek naar de arbeiders: “Dit is geen oké gedrag”.

Op de beelden is te zien hoe enkele havenarbeiders in een container rond een lading cocaïne verzamelen. Eén man steekt een mes in een pakje coke, en proeft zelfs van de “pure jack”. “Laat mij eens proeven, je moet toch zien dat het cocaïne is”, klinkt het. Tot grote hilariteit van zijn collega’s.

Bij de federale politie, die door de arbeiders op de hoogte was gebracht van de drugsvondst en op dat moment onderweg was, heeft men de nodige bedenkingen bij het gedrag van de mannen. “We zijn niet alleen een onderzoek gestart naar de gevonden drugs, maar ook naar de arbeiders”, aldus woordvoerder Sarah Frederickx. “We zullen de mannen die herkenbaar zijn op de beelden identificeren, en een proces-verbaal opstellen. Dit is geen oké gedrag.” Het Antwerpse parket moet dan beslissen of en welk gevolg er gegeven zal worden aan dat pv. In afwachting wil men er geen verdere commentaar kwijt. Volgens de politie zullen de arbeiders in kwestie ook streng worden aangepakt door hun eigen werkgever.

Werkgeversorganisatie CEPA, dat verantwoordelijk is voor arbeid in de Antwerpse haven en hierover onlangs nog een sensibiliseringscampagne voerde, noemt de affaire vooral een “slechte grap”, en sprak de mannen woensdag aan op hun gedrag. “De personen in kwestie volgden niet de richtlijnen die we voorschrijven”, aldus directeur Yann Pauwels bij VRT NWS. “Op z’n zachtst gezegd vinden we het bijzonder jammer dat men er op die manier mee omgaat en dat ze er filmpjes en foto’s van gaan maken.”

Op de vraag of de mannen met hun lichtzinnige gedrag ook niet het gevaar lopen zich de wraak van de drugsdealers op hun hals te halen, wil men bij de politie niet vooruitlopen op de zaken. “Ik weet niet hoe drugsdealers denken, maar het lijkt me toch best als je dan voorzichtig bent. Kijk naar de advocaat van een drugdealer die onlangs in Nederland werd neergeschoten.”