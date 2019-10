Drankverbod op hoofdtribune Antwerp: voetbalclub wil voor topper tegen Standard signaal geven aan ‘biergooiers’

Antwerpfans zullen komende zondag voor de topper tegen Standard op de Bosuil een ongeziene primeur meemaken: op de hoofdtribune zal er tijdens de wedstrijd geen drank mogen gedronken worden. De club wil zo een sterk signaal geven dat het hen menens is in de strijd tegen ‘biergooiers’, fans die bekers bier naar tegenstander en scheidsrechter werpen. De maatregel is eenmalig. Voorlopig. “We hopen dat de fans hun lesje gaan geleerd hebben. En zelf gaan beseffen dat dit niet thuishoort op de Bosuil, ook na de match tegen Standard.”