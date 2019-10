Facebook kan gedwongen worden om gedeelde lasterlijke berichten te verwijderen

Europese rechtbanken mogen sociale netwerkproviders zoals Facebook of Twitter dwingen om de shares of retweets van lasterlijke berichten te verwijderen. Dat heeft het Hof van Justitie donderdag geoordeeld.

Het Hof boog zich over de zaak van Eva Glawischnig-Piesczek, een vroeger parlementslid van de Oostenrijkse groenen. Zij was naar de rechtbank gestapt tegen een bepaalde post op Facebook. De rechter oordeelde dat dat Facebookbericht wel degelijk lasterlijk was en en eiste dat Facebook het lasterlijke bericht zou verwijderen. Het netwerk zorgde er echter enkel voor dat het bericht in Oostenrijk niet meer geraadpleegd kon worden.

De zaak kwam uiteindelijk terecht bij de hoogste federale rechtbank in Oostenrijk. Die heeft nu aan het Europees Hof gevraagd hoe het de Europese regels terzake moet interpreteren. Het EU-Hof zegt nu dat een rechtbank een hostingprovider kan gelasten om die lasterlijke posts wereldwijd te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken. Ook mag een rechtbank vragen om inhoudelijk identieke (shares of retweets) of overeenstemmende berichten (die relatief makkelijk met geautomatiseerde technieken gevonden kunnen worden) van die lasterlijke posts te verwijderen.

In een reactie stelt Facebook dat het bedrijf al over normen beschikt die aangeven wat gebruikers kunnen delen, en dat het platform content kan verwijderen indien het de nationale wetten overschrijdt. Maar “dit arrest gaat veel verder”, zegt een woordvoerder. “Het ondermijnt het aloude principe dat een land niet het recht heeft om zijn wetten over meningsuiting op te leggen aan een ander land.”

Volgens Facebook dreigt het arrest van het Hof online bedrijven te verplichten om content proactief te screenen en te interpreteren of de content “equivalent” is aan content die illegaal is bevonden. Nationale rechtbanken zullen volgens het bedrijf heel duidelijk moeten omschrijven wat “identiek” en “equivalent” in de praktijk betekent. “We hopen dat de rechtbanken een proportionele en afgemeten houding aannemen, om een huiveringwekkend effect op de vrijheid van meningsuiting te vermijden”, besluit de woordvoerder.