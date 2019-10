Kandidaat-vicevoorzitter Europese Commissie verdedigt titel ‘Bescherming van Europese levenswijze’: “EU is baken van licht in wereld die duisterder wordt”

Op een hoorzitting in het Europees Parlement heeft kandidaat-vicevoorzitter van de Europese Commissie Margaritis Schinas donderdagavond de omstreden naam van zijn portefeuille “Bescherming van de Europese levenswijze” verdedigd. “Ik heb nooit de mening gedeeld dat de titel van mijn portefeuille een bedreiging is of een cultuur aangeeft van wij tegen hen.”

Toen de toekomstige Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vorige maand aankondigde dat ze Schinas als vicevoorzitter wou belasten met de ‘Bescherming van de Europese levenswijze’, barstte een hele polemiek los. Omdat migratie en veiligheid een groot deel van de portefeuille van de Griekse conservatief vertegenwoordigen, speelde Von der Leyen met de titel in de kaart van populisten, meenden criticasters.

Dat ontkende Schinas met klem. Met haar gehechtheid aan waarden als openheid, diversiteit, inclusiviteit en de bescherming van de meest kwetsbaren is de Europese Unie “een baken van licht in een wereld die duisterder wordt”. “De populisten zouden zich door ons bedreigd moeten voelen”, betoogde Schinas. Hij beklemtoonde dat Europa “altijd een land voor asiel zal zijn”, met een humaan uitwijzingsbeleid voor zij die geen recht op asiel hebben.

En tegen wie zou de Europese levenswijze dan beschermd moeten worden? Tegen “zij die ons niet toestaan om 14 juli te vieren in Nice, of te wandelen op de Ramblas”, zo refereerde Schinas naar de terreuraanslagen die Europa de voorbije jaren hebben getroffen. En ook tegen “zij die geen voedsel geven aan asielzoekers, of hun kinderen niet naar school laten gaan”, zo beantwoordde de Griek een vraag van de Duitse sociaaldemocrate Birgit Sippel.

Hoewel Schinas zijn best deed om de parlementsleden te overtuigen dat de titel een positieve lading dekt, met de klemtoon op gelijke kansen en de bescherming van de meest kwetsbaren, vroegen sprekers als de Nederlandse liberale Sophie in ‘t Veld en de groene Brit Magid Magid dat de naam van de portefeuille wordt gewijzigd. Een open debat met respect voor uiteenlopende argumenten maakt ook deel uit van de Europese levenswijze, antwoordde Schinas, eraan toevoegend dat “enkel de tijd het antwoord zal geven op de vraag die u mij nu stelt”.