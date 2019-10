67-jarige Belg komt om het leven bij verkeersongeval in Italië

Een 67-jarig Belg is dinsdag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in het Italiaanse Castel San Pietro Terme, nabij Bologna.

De man raakte dinsdagavond omstreeks 18 uur om een nog onbekende reden van de weg met zijn Honda SUV, en belandde in het Gaiana-kanaal. M. M. werd in België geboren, maar woont al lang in Italië. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon enkel de wagen met het lichaam van de al overleden man uit het water halen.

De politie opende een onderzoek, maar uit de eerste vaststellingen blijkt dat er geen andere auto’s betrokken waren bij het dodelijke ongeval.