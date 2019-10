Seriedoder had ‘foute vrienden’: waarom Stephaan Du Lion (55) écht tegen de lamp liep

Dat Stephaan Du Lion (55) nu ontmaskerd is als een seriemoordenaar, heeft hij te danken aan een knullige vriendschap. In 2011 probeerde hij een banale inbraak te plegen, die normaal gezien nooit op de radar van de politie zou opduiken. Maar het hulpje die hij meevroeg , bleek als lid van een notoire bende drugsmokkelaars nauwgezet in het oog gehouden te worden door Justitie.

In de zomer van 2011 zat Stephaan Du Lion vol wrok. Hij had een rekening te vereffenen. Iedereen zag hem in die dagen nog als ‘Pit’, een goedmoedige ramenlapper die in zijn vrije tijd graag met dartspijltjes ...