Profiel van Jitske Van de Veire “verstopt” door Instagram na 'te blote' foto: "Eng dat dit kan"

Jitske Van de Veire, oudste dochter van radiopresentator Peter Van de Veire, klaagt op Instagram aan dat haar profiel er “onvindbaar” wordt gemaakt. Als gevolg van een foto die door het medium twee keer werd gebannen wegens “niet volgens de regels”, gelooft ze.

Het was een foto waarop ze in naakt bovenlijf poseerde, borsten bedekt achter haar arm. Twee keer verwijderde Instagram de foto, de derde keer postte Jitske het beeld opnieuw, bedekt onder tekst. Hij bleef eindelijk wel staan, “maar de dag nadien merkte ik een daling in het aantal interacties op mijn profiel. Tot een vriendin deze week ontdekte dat ik niet meer te vinden ben op Instagram.”

Wie haar naam ingeeft in de zoekbar, krijgt het profiel van Jitske Van de Veire inderdaad niet meer in de suggesties. Alleen wie het volledig en zonder spaties intikt, krijgt als laatste haar profiel te zien. Opvallend moeilijk vindbaar, voor iemand met bijna 28.000 volgers.

“Ik pas niet meer in de “community richtlijnen” door hetgeen ik post”, klaagde ze woensdag aan op Instagram. “(...) Als je jezelf bloot geeft, taboes wil doorbreken, onderwerpen bespreekbaar wil maken en aandacht wil vestigen op de GIGANTISCHE onzekerheid hier op dit platform, pas je er niet meer in.”

Jitske zegt dat ze het al bij verschillende bedrijven en vriendinnen op Instagram zag gebeuren. “Het gaat niet meer over mij. Ik vind het gewoon ongelooflijk dat het gebeurt. Dat je gebannen wordt. Ik weet het, het is máár Instagram, maar ik vind het absurd en eng dat er zo’n onuitgesproken controle heerst op wat gezien wordt en wat niet.”

Volgens haar wordt de ban na veertien dagen weer opgegeven. Niet dat Instagram haar dat meldt, want daarvan hoorde ze niets. Bij onze vraag aan Facebook - dat Instagram in handen heeft - of het echt gebruikers verstopt als straf, klinkt het dat ze het “niet durven te zeggen”.