EUROPA LEAGUE. Nederlandse teams presteren sterk, Dendoncker helpt mee aan historische zege

De topprestaties van Ajax in de Champions League werken duidelijk inspirerend voor de andere Nederlandse teams in de Europa League. Donderdagavond won Feyenoord verrassend met 2-0 van Porto, AZ - kwelduivel van Antwerp - hield Manchester United op 0-0.

Manchester United was niet met zijn sterkste opstelling afgezakt naar Nederland. Onder meer Pogba, Maguire, Pereira en Young kwamen niet in actie op het kunstgras van Den Haag, Rashford en Lingard vielen in. Bij AZ stond onze landgenoot Stijn Wuytens 90 minuten op het veld. Een rake kopbal van Boadu werd na tien minuten terecht afgekeurd wegens buitenspel. Idrissi en Wijndal slaagden er verder niet in om doelman De Gea te verschalken. Manchester United kon daar geen enkele poging tussen de palen tegenover zetten. Man United deelt de leiding met Partizan Belgrado (met 4 punten uit twee matchen), AZ staat derde met twee punten.

En ook Feyenoord leverde een positieve bijdrage aan de Europese coëfficiënt van onze noorderburen. De Rotterdammers klopten verrassend genoeg Porto met 2-0 in de eigen Kuip. Rick Karsdorp en Jens Toornstra zorgden voor de goals in de tweede helft. In Groep G tellen nu alle vier ploegen - Feyenoord, Rangers, Young Bern en Porto - drie punten.

De wedstrijd tussen Besiktas en Wolverhampton in Istanboel leek na een evenwichtige partij zonder doelpunten te eindigen. De Turken waren er dichtbij in de eerste helft via een afgeweken kopbal, maar de paal bracht redding. Bij Wolves was Dendoncker op het uur tussen de lijnen gekomen. De Rode Duivel zag een slotoffensief beloond worden met de winnende treffer. Willy Boly (90.+3) benutte bij een vrijschop de ruimte en werkte beheerst af. Wolverhampton viert na 40 jaar afwezigheid zijn eerste Europese overwinning. Braga en Slovan Bratislava hielden elkaar in evenwicht (2-2) en blijven de stand aanvoeren met elk 4 punten. Wolverhampton (3 ptn) is derde in groep K, een puntenloos Besiktas sluit de rij.

Na twee speeldagen deelt RZ Pellets WAC verrassend genoeg de leiding in Groep J met AS Roma. Na de 0-4-stuntzege op het veld van Borussia Mönchengladbach op de eerste speeldag, hield het kleine Oostenrijkse ploegje nu ook in eigen huis de Romeinen in bedwang . AS Roma was in de eerste helft nog met een gelukje op voorsprong gekomen dankzij Leonardo Spinazzola, maar in de tweede helft maakte Michael Liendl met een knap afstandsschot.

Hocus Pocus Goal 💫😂 pic.twitter.com/kZjntd85nt — Play Sports (@playsports) October 3, 2019

Driehoeksmeetkunde met Michael Liendl! 📐 pic.twitter.com/xsLpm051mU — Play Sports (@playsports) October 3, 2019

Het mooiste doelpunt van de avond viel in Ferencvaros - Ludogorets.