De nieuwe Vlaamse regering richt een eigen dienst op die controleert of moskeeën zich aan de aangescherpte erkenningsregels houden. Het Vlaamse vertrouwen in de Staats­veiligheid is immers geschaad na de zaak van de Leuvense Al Ihsaan-moskee.

De screening van moskeeën is vandaag een taak van de Staatsveiligheid. Over dat toezicht is ergernis ontstaan na het optreden van de Staatsveiligheid in het dossier van de Leuvense Al Ihsaan-moskee ...