Club Brugge-supporter die bedelaars in Madrid vernederde blijkt politie-inspecteur

Kortrijk / Wevelgem - Een van de supporters van Club Brugge die in Madrid bedelaars vernederde, is de Kortrijkse politie-inspecteur G.G. (29), die ook jeugdtrainer is bij SV Wevelgem City.

De wansmakelijke taferelen speelden zich af op de Plaza Mayor in Madrid, waar heel wat supporters voor de wedstrijd van Club Brugge tegen Real Madrid samentroepten. Ze tonen hoe een Brugse fan de hoofddoek van een bedelaarster aftrekt, hoe enkele fans bier in de bekertjes van bedelaars gieten en hoe iemand doet alsof hij er een briefje van 50 euro in stopt, maar het daarna doodleuk terugtrekt.

In hetzelfde filmpje is ook G.G. uit Kortrijk te zien, een inspecteur van de politiezone Vlas. Hij pakt een blikje bier af van een vrouw die de blikjes op het plein probeert te verkopen. Hij weigert te betalen, neemt er een slok van en zet het dan terug voor de vrouw op de grond. Wat later verklaart hij trots dat hij “al twaalf halve liters bier heeft gedronken”.

Zijn collega’s bij de politiezone Vlas schrokken toen ze G.G. bezig zagen. De Club-supporter is al acht jaar actief bij de zone. “Hij heeft een goede reputatie, er valt niets slechts over hem te zeggen”, zegt perswoordvoerder Thomas Detavernier.

Bij de politie werd wel meteen een onderzoek opgestart. “We zullen bekijken in welke mate de man zich als supporter heeft misdragen”, verduidelijkt Detavernier. “Daarnaast zullen we een intern onderzoek voeren.”