Moord, zelfmoord of ongeluk? Niemand weet waarom Annick (45) stierf na eten van potje tiramisu

Alken -

Het onderzoek naar de dood van Annick Haesevoets is stilaan afgerond. De speurders hielden donderdag een reconstructie in het huis waar de vrouw in april 2016 op 45-jarige leeftijd overleed na het eten van een potje tiramisu. Daarin bleek een grote dosis slaappillen vermengd te zijn. Verdachte Karel B. (53) blijft elke betrokkenheid staalhard ontkennen.