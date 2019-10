Hugo Broos: “Vroeger ergerde Franky zich nog aan Vincent”

“Een goeie zaak”, zo noemt Hugo Broos (67) de aanstelling van Vercauteren als hoofdcoach van Anderlecht. En hij kan het weten.

Broos heeft een verleden met zowel Vercauteren als Kompany bij paars-wit. Toen hij er coach was (2002-2005), was Vercauteren zijn assistent en liet hij Kompany debuteren. “Ik volgde de beloften toen wel, maar Franky had er veel beter zicht op. Op een dag zei hij: Hugo, wat als we Kompany en Vanden Borre eens laten meetrainen? Uiteraard ben ik hem dan gevolgd – Goed idee, antwoordde ik. Die twee hadden bij hun ploegje niks meer te leren en moesten uitgedaagd worden. Nu, in het begin hebben Franky en ik ons wel geërgerd aan Vincent. Hij was nonchalant, kwam al eens te laat. Maar behalve dat is er nooit een probleem geweest. Franky was veeleisend, maar geloofde fel in hem.”

Vercauteren was nadien nog één seizoen de hoofdcoach van Kompany. Nu moet hij zijn voormalige poulain bij de hand nemen. “Franky is daarvoor de juiste man”, vindt Broos. “Hij heeft bakken ervaring, een mooi palmares, werkt graag met jeugd en kent de club vanbinnen en vanbuiten. Hij moet Vincent nu zeggen: Zo kan het niet verder. Je kan niet achter je visie blijven staan als je ziet dat het niet werkt. En het goeie is: van Franky zal Vincent dingen aannemen. Simon Davies vólgde hem enkel, hij had te veel bewondering voor Vincent. Wel hoop ik dat er duidelijke afspraken werden gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden. Het zijn allebei persoonlijkheden, je moet ervoor zorgen dat het straks niet botst.”