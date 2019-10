Thibaut Courtois zit in de hoek waar de klappen vallen: doelman traint nog altijd niet

Thibaut Courtois (27) zit in de hoek waar de klappen vallen. Dinsdag werd hij tijdens Real Madrid-Club Brugge bij de rust nog vervangen wegens buikgriep. Gisteren was hij nog altijd niet aan trainen toe.

Real Madrid laat weten dat hij twijfelachtig is voor de thuiswedstrijd van morgen tegen Granada. De kans dat zijn vervanger Areola zal spelen is groot. Courtois werd dinsdag door de eigen fans uitgefloten. Als hij morgen niet speelt, dan zal hij tot 30 oktober geen wedstrijd meer spelen in het Bernabeu-stadion van Real Madrid. Tegen dan zijn de gemoederen mogelijk wat bedaard.

De toestand van Courtois is niet de enige zorg van bondscoach Roberto Martinez die vandaag zijn selectie voor de EK-interlands tegen San Marino en Schotland bekend maakt.