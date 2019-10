Was de dader van bloedbad Parijs geradicaliseerd of ging het om een persoonlijke vete?

Het Franse gerecht voert volop onderzoek naar het motief van Mickaël H. (45), een informaticus die donderdagmiddag vier agenten vermoordde op het Parijse hoofdcommissariaat van de politie. Het is nog niet duidelijk of het om een terroristische daad gaat van een man die zich recent tot de islam bekeerde, dan wle of de dader gewoon wraak nam op enkele van zijn collega’s met wie hij in onmin leefde.