CLUBNIEUWS. Trebel toch niet in kern Anderlecht, Ndongala traint niet mee in Genk

Zelf ontkende hij een polemiek maar Adrien Trebel werd toch weer niet opgenomen in de selectie van Anderlecht voor de wedstrijd van vanavond tegen Charleroi. Bij Genk ontbrak Ndongala op training. Uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Trebel niet in kern voor Charleroi

Hoewel Peter Zulj door de mand viel tegen Waasland-Beveren, neemt Vincent Kompany Adrien Trebel niet op in zijn wedstrijdkern voor Charleroi. De Fransman worstelt met zijn statuut. Een kéér was hij basisspeler tegen Club Brugge, daarna vloog hij weer uit de selectie en nu wordt hij niet gerehabiliteerd. Wellicht kiest Kompany opnieuw voor Albert Sambi Lokonga als controlerende middenvelder.(jug)

RC GENK. Ndongala traint niet mee

Naast de geblesseerden Vukovic, Borges en Adewoye ontbrak ook Ndongala op de donderdagtraining. Hij ondervindt nog steeds hinder aan de enkel en moet mogelijk ook passen voor Moeskroen. RC Genk kreeg een pluim van UEFA voor de organisatie van de eerste thuismatch in de Champions League. Vooral de manier waarop snel werd gereageerd door club en politie op de onaangekondigde corteo van de Napoli-fans richting stadion werd gehonoreerd. De werkpunten lagen nog op het vlak van de signalisatie binnen het stadion. (mg)

KV OOSTENDE. Neto traint nog individueel

De kans is groot dat Neto ook dit weekend niet in actie komt. De Braziliaan traint nog steeds individueel en haalt waarschijnlijk Waasland-Beveren niet. KVO wil ook geen risico nemen met de interlandbreak in aantocht en geeft hem alle tijd. Over een eventuele selectie van Hjulsager is er nog geen duidelijkheid. Hij traint grotendeels mee, maar het is nog steeds afwachten of hij al tot de kern zal behoren. Palaversa revalideert verder en kan dan ook nog niet spelen. Dat is mogelijk wel het geval na afloop van de interlandbreak. (jve)

KV KORTRIJK. Blessurezorgen voor enkele spelers

Ezekiel heeft zijn knie verdraaid in een contact met Kovacevic. Een test moet uitwijzen in welke mate zijn mediale band geraakt is. Stojanovic (enkel) is onzeker voor de match tegen STVV. Ook Rolland zit in hetzelfde schuitje. Hij trainde sinds woensdag weer mee, maar gisteren voelde hij bij zijn laatste center iets in dezelfde hamstrings op exact dezelfde plaats. Deman heeft dan weer last van een voetbeentje dat overbelast is. Ivanof is geopereerd aan de patellapees van zijn knie. Hij is hierdoor vier à vijf maanden onbeschikbaar. (gco)

CERCLE BRUGGE. Braziliaan Vitinho weer out

De Belder, Hoggas en Serrano zijn out. Vitinho is hervallen en is weer onbeschikbaar voor onbepaalde tijd. Panzo is geschorst. Bongiovanni komt voorlopig nog niet in beeld. Mercadal kondigt een paar verschuivingen aan voor de halve derby tegen Zulte Waregem. Er is geen afzondering, pas zaterdagmorgen is de samenkomst in een Brugs hotel voorzien. (kv)

WAASLAND-BEVEREN. Agyepong blijft in de ziekenboeg

In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen KV Oostende werd er gisteren enkel in de voormiddag getraind. Thomas Agyepong (foto) blijft in de ziekenboeg. Verder kan trainer Arnaud Mercier rekenen op een fitte spelerskern. De supportersfederatie roept op de website op om zaterdag massaal in geel-blauwe kleuren af te zakken naar de Freethiel. (bcd)

KV MECHELEN. Kaya traint weer op volle kracht

KV Mechelen kan zaterdag in Eupen (aftrap om 18 uur) opnieuw rekenen op een fitte Onur Kaya. De kapitein van Malinwa ontbrak vorig weekend tegen Club Brugge door ziekte maar trainde donderdag opnieuw voluit mee met de groep. Derde doelman Bouzian heeft zijn plaats in de ziekenboeg overgenomen. Op de terugkeer van Engvall (knieblessure) is het wachten tot na de interlandbreak. (thst)