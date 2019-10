Manager Michael Verschueren na alweer een woelige dag bij Anderlecht: “Coucke is niet nerveuzer dan anders”

If there’s something wrong in the neighborhood, who you gonna call, Michael Verschueren? Telkens als Anderlecht in rep en roer staat, komt de manager tekst en uitleg geven. Zo ook bij de komst van Frank Vercauteren als nieuwe trainer, het ontslag van Frank Arnesen en de nieuwe aanpak van het project-Kompany. “Aan de filosofie van ons voetbal wordt niet geraakt.”