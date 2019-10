Anderlecht-watcher Jürgen Geril vindt komst van Frank Vercauteren een goeie zaak: “Eindelijk iemand die Kompany met beide voeten op de grond zet”

Frank Vercauteren (62) is geen trainer die aan het handje zal lopen van Vincent Kompany. Het kan dat het binnenkort eens gaat kletteren in de kleed­kamer van Anderlecht als Kompany en Vercauteren hun visie op elkaar afstemmen. Maar na de 6 op 27 was dit wel iets wat het zwalpende paars-wit nodig had. Het kon niet blijven dromen.